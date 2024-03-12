Штрафы за плохое состояние дорог могут увеличить вдвое

Законопроект с поправками в статью 12.34 КоАП РФ подготовлен фракцией ЛДПР. Об этом рассказали «Известия».

В последний раз размер наказания за это правонарушение пересматривался в 2017 году, объясняют авторы в пояснительной записке. Вместе с тем статистика ДТП за девять месяцев 2023 года показала рост количества аварий. Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за это время было зарегистрировано 96,7 тыс. (+4,9%) ДТП, в которых погибли 10,3 тыс. человек (+1,6%) и получили ранения 121,5 тыс. (+4,3%).

В числе их причин депутаты называют плохое состояние дорожных покрытий, их несвоевременный ремонт и ненадлежащее содержание, в особенности в зимний период, когда дополнительными негативными факторами выступают гололедица и сугробы.

Ранее стало известно, что 20-й Советский переулок отремонтируют в Иркутске. В областном центре проведут комплексный ремонт 20-го Советского переулка от улицы Розы Люксембург до объездной дороги Ново-Ленино. Об этом рассказали в мэрии.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в темное время суток будет смонтировано дополнительное освещение в местах обустройства пешеходных переходов. Завершающим этапом работ станет нанесение разметки и монтаж дорожных знаков.