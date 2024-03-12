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Кубок мэра по игре «Counter-Strike 2» прошел в Братске

Старт чемпионата дал мэр Сергей Серебренников. Об этом рассказали в пресс-службе города.

Участие в турнире приняли 16 команд по пять человек в возрасте от 16 до 35 лет. В первый день, 9 марта, по результатам квалификационных игр, отсеялась половина команд. 10 марта состоялся плей-офф.

Победителями стала команда «Sakura», они получат 60 тыс. рублей и денежный сертификат в магазин цифровой техники от мэра Братска Сергея Серебренникова. Второе место за «zZzz» – 25 тыс. рублей, третье за «Kimse Bilmez» – 15 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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