Более 600 заявок подано на конкурс «Гордость земли иркутской»

В ближайшие дни пройдет пресс-конференция организаторов конкурса, на которой будет объявлено о старте голосования на сайте земляиркутская.рф.

По словам представителя оргкомитета Дмитрия Люстрицкого, сейчас организаторы подводят итоги этапа подачи заявок на участие и готовятся к началу голосования.

На конкурсе предусмотрено шесть номинаций – «За профессиональные заслуги», для людей, своим трудом создающих будущее Иркутской области, по этой номинации подано больше всего заявок, почти треть от общего количества.

На втором месте по заявившимся участникам номинация «За активную гражданскую позицию», в рамках которой призерами будут люди, добровольно помогающие другим жителям области в трудное время.

Номинация «Область молодых» введена для номинантов моложе 35 лет, добившихся больших успехов в своей деятельности, например, в предпринимательстве или информационных технологиях.

Также предусмотрены номинации «За вклад в развитие региона», для прославивших Приангарье своими творческими или спортивными достижениями, «Герой моей малой Родины» для чествования наших Героев-защитников.

Еще одна номинация, «За сохранение семейных ценностей и традиций», введена для поощрения многодетных семей и представителей трудовых династий региона.

Конкурс «Гордость земли иркутской» проходит в Приангарье по инициативе Высшего совета при губернаторе Иркутской области, и поддержана губернатором Игорем Кобзевым. Голосование по всем номинациям пройдет на сайте земляиркутская.рф с конца марта по конец апреля. Торжественное награждение победителей будет приурочено к 1 мая.