Стартовал набор на четвёртый поток обучения в АТБ PLUG-IN

Азиатско-Тихоокеанский банк совместно с Дальневосточным федеральным университетом объявил о начале набора желающих пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «АТБ PLUG-IN». Молодые IT-специалисты смогут научиться системному анализу, получить знания по Java-программированию, фронтенд-разработке на React и по итогам курса – устроиться на работу в АТБ. Заявки принимаются с 1 по 31 марта 2024.

Интенсив в АТБ PLUG-IN начнётся 15 апреля и продлится 3,5 месяца. За это время студенты получат теоретические и практические знания по созданию работающего банковского продукта, которое будет оцениваться на финальной защите проекта руководителями банка. Участники курса могут выбрать одно из 3 направлений обучения: Java, React или системный анализ. Также планируется создание смешанных групп для развития навыков разработки в команде с менторами из IT-специалистов АТБ.

Студенты будут бесплатно обучаться у ведущих преподавателей ДВФУ и экспертов АТБ. Кроме этого, банк в течение курса выплатит слушателям ежемесячную стипендию в размере 30 000 рублей.

«Мы запустили образовательный проект АТБ PLUG-IN в июне 2022 года и за это время трудоустроили выпускников трёх потоков в различных командах банка. Некоторые бывшие студенты уже профессионально выросли от Junior до Middle-специалистов. Ждем новых талантливых ребят в нашу дружную IT-команду,чтобы вместе расти и достигать успехов в цифре», – сказал Руслан Хисматуллин, куратор IT-блока в Азиатско-Тихоокеанском банке.

Получить образование в АТБ PLUG-IN могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто имеет математическое, инженерное образование или знает основы программирования. В конце курса выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Всем желающим попасть на четвёртый поток обучения нужно заполнить анкету на сайте www.atbplugin.tech и принять участие в отборочном процессе до 31 марта (записать короткое видео и пройти тестирование). Лучшие кандидаты будут выбраны по результатам конкурсного отбора.