Альфа-Банк разыграет два путешествия в Сочи на Quiksilver New Star Camp

Альфа-Банк подарит возможность побывать на крупнейшем фестивале спорта и музыки в стране — Quiksilver New Star Camp, который пройдёт с 25 по 31 марта в Розе Хутор. Для этого нужно подписаться на Telegram-канал Альфа-Банка и отправить фразу «Мне повезет!» редактору @alfa_redaktor. Победители будут выбраны 12 марта случайным образом.

Альфа-Банк оплатит перелёт, номер в пятизвёздочном отеле и полный доступ ко всем площадкам фестиваля. Кроме того, победители получат мерч, созданный Альфа-Банком специально для Quiksilver New Star Camp.

В 2024 году фестиваль отметит свое 15-летие и пройдет при поддержке генерального партнёра Альфа-Банка, под кураторством которого будет работать главная сцена Альфа-Банк Main Stage. Для гостей фестиваля выступят Cream Soda, Gorilla Zippo, Антоха МС и Найк Борзов. Узнать про все активности фестиваля можно на сайте https://newstarcamp.ru.

Помимо этого, гостей ждут подарки от Альфы, большая развлекательная программа и 5-метровый барабан суперкэшбэка.