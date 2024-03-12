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Социальные выплаты проиндексировали в Иркутской области на 7,42%

Коэффициент индексации социальных выплат, установленных в Иркутской области в твердой денежной сумме, с 1 апреля составит 1,0742. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

– Единый порядок индексации социальных выплат, установленных законами региона, предусмотрен в Приангарье с 2023 года. В общей сложности на 7,42% будут проиндексированы более 60 мер социальной поддержки, – уточнил Константин Зайцев.

Напомним, что с 1 января 2024 года проиндексированы меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного уровня. Общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет почти 700 тысяч человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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