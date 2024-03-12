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ПСБ запустил обновленную федеральную имиджевую кампанию с Гариком Харламовым

На федеральных и региональных площадках стартовала обновленная рекламная кампания ПСБ «Банк для настоящего», призванная подчеркнуть одну из важнейших миссий ПСБ – создание актуальных, современных, высокотехнологичных продуктов, решений и сервисов для клиентов, людей различных сфер и профессий.


Лицом кампании вновь стал Гарик Харламов, чья популярность у россиян, образ искреннего, простого и коммуникабельного человека соответствует позиционированию банка и способствует укреплению клиентоцентричности. Креативная платформа охватывает ТВ-ролики, наружную и диджитал рекламу.

«Уже второй год Гарик Харламов представляет наш банк в медиа-пространстве. С присущими ему юмором и непринужденностью он выстраивает с аудиторией  эффективную коммуникацию – доступно, легко и открыто рассказывает о банковских продуктах, возможностях и преимуществах обслуживания в ПСБ. Обновленная рекламная кампания, запущенная на крупнейших федеральных и региональных площадках, показывает глубокую связь ПСБ с клиентами, приглашает к доверительному диалогу с банком. Главный посыл при этом остается неизменным: услуги и сервисы ПСБ создаются для настоящей жизни, для повседневного использования, для самых разных людей – со своими запросами, целями, желаниям и потребностями. Для всех вместе и каждого в отдельности», – комментирует Елена Мелихова, старший вице-президент – директор  департамента маркетинга ПСБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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