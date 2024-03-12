«Цифра банк» запустил новый вклад «Проценты вперед!»

«Цифра банк» 6 марта 2024 года запустил новый вклад «Проценты вперед!» для клиентов физических лиц.



Процентная ставка по вкладу «Проценты вперед!» составляет 12,50% годовых в рублях. Вклад открывается на 395 дней. Проценты за весь срок вклада выплачиваются в день его открытия. Минимальная сумма размещения составляет 100 тыс. рублей.



Действующие клиенты могут открыть вклад дистанционно, с помощью мобильного приложения «Цифра банк».



В случае досрочного расторжения вклада, процентная ставка составит 0,01%.



С более подробной информацией по тарифу «Проценты вперед!» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://new.cifra-bank.ru/deposits/