Солид Банк запустил вклад «Весенний» со ставкой 16,16%

С 12 марта в линейку вкладов Солид Банка для частных лиц добавлено акционное предложение – вклад «Весенний».
– Реальная процентная ставка по данному вкладу стала максимальной в линейке - 16,16% годовых, – говорится в сообщении банка.
Полные условия:
Валюта вклада – российский рубль.
Процентная ставка – 16,16% годовых.
Срок – 120 дней.
Сумма – от 30 000 до 5 000 000 рублей.
Начисление процентов производится ежемесячно, в последний день месяца.
Выплата процентов – по окончанию срока вклада.
Пополнение суммы вклада допустимо в течение первых 14 дней со дня открытия вклада.
Льготное досрочное расторжение вклада, пролонгация, расходные операции не предусмотрены.
Краткосрочный вклад «Весенний» по повышенной ставке позволит вам приумножить свой капитал в короткие сроки. Успейте воспользоваться новым весенним предложением.
Ознакомиться с полными условиями вклада и оставить заявку на консультацию со специалистом можно по ссылке.
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