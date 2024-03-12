Солид Банк запустил вклад «Весенний» со ставкой 16,16%

С 12 марта в линейку вкладов Солид Банка для частных лиц добавлено акционное предложение – вклад «Весенний».

– Реальная процентная ставка по данному вкладу стала максимальной в линейке - 16,16% годовых, – говорится в сообщении банка.

Полные условия:

Валюта вклада – российский рубль.

Процентная ставка – 16,16% годовых.

Срок – 120 дней.

Сумма – от 30 000 до 5 000 000 рублей.

Начисление процентов производится ежемесячно, в последний день месяца.

Выплата процентов – по окончанию срока вклада.

Пополнение суммы вклада допустимо в течение первых 14 дней со дня открытия вклада.

Льготное досрочное расторжение вклада, пролонгация, расходные операции не предусмотрены.

Краткосрочный вклад «Весенний» по повышенной ставке позволит вам приумножить свой капитал в короткие сроки. Успейте воспользоваться новым весенним предложением.

Ознакомиться с полными условиями вклада и оставить заявку на консультацию со специалистом можно по ссылке.

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