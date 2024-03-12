СМИ сообщили параметры возможного повышения НДФЛ и налога на прибыль

Кроме ранее опубликованного предложения о повышении налогов для граждан с доходом от 1 до 5 млн рублей, власти могут повысить налог на прибыль компаний с 20% до 25%. Об этом пишет Forbes со ссылкой на собеседника.

По данным Bloomberg , планируется:



• повысить НДФЛ с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 1 млн руб. в год.

• повысить НДФЛ с 15% до 20% для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год.

• повысить налог на прибыль для компаний с 20% до 25%.



Собеседник Forbes • повысить НДФЛ с 13% до 15% для граждан, чьи доходы превышают 1 млн руб. в год.• повысить НДФЛ с 15% до 20% для граждан, чьи доходы превышают 5 млн руб. в год.• повысить налог на прибыль для компаний с 20% до 25%.Собеседник Forbes подтверждает , что на повестке обсуждения повышение НДФЛ с 13% до 15% для граждан с доходами от 1 млн рублей в год (от чуть более 83 300 рублей в месяц) и с 15% до 20% с зарабатывающих от 5 млн рублей в год (от 417 000 рублей в месяц).

Предполагается взимать НДФЛ по повышенной ставке не со всех доходов, а только с суммы выше 1 млн или 5 млн рублей соответственно и учитывать только регулярные поступления – зарплата, дивиденды, проценты по вкладам и так далее, а не разовые доходы – например, от продажи имущества.

Дополнительные сборы НДФЛ и налога на прибыль планируется зачислять в федеральный бюджет, уточнил собеседник Fоrbes.

Аналогичным образом сейчас сборы 15% НДФЛ с части доходов выше 5 млн рублей зачисляют в федеральный бюджет и тратят на лечение детей с редкими заболеваниями. В общем случае НДФЛ идет в региональные и местные бюджеты, а сборы налога на прибыль распределяются в пропорции 17% – в федеральный бюджет, 3% – регионам.

Если изменения утвердят в этом году, взимать НДФЛ и налог на прибыль по повышенным ставкам могут начать с 2025 года, поскольку Конституция запрещает взимать новые налоги и применять законы, ухудшающие положение налогоплательщиков, в текущем налоговом периоде.

Ранее 67% иркутян поддержали введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 12% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата – и все. Будут получать номинально не более 400 000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги». Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (71%).