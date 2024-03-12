Завершен первый этап модернизации Иркутской ГЭС

Решение об обновлении четырех гидроагрегатов Иркутской ГЭС принято в 2017 году, а работы по техническому перевооружению начаты в 2019 году. За этот период было заменено основное оборудование на гидроагрегатах № 1, 2, 7, 8. При этом работы на последнем – 8-м гидроагрегате – были завершены в рекордные сроки – за 335 дней.

Благодаря проведенной модернизации мощность четырех гидроагрегатов возросла с 82,8 МВт до 107,5 МВт каждый, повышен КПД работы оборудования.

Также с октября 2023 года Эн+ совместно с генеральным проектировщиком и заводами-изготовителями гидротурбинного оборудования осуществляют подготовку ко второму этапу модернизации Иркутской ГЭС и замене гидроагрегатов № 3, 4, 5, 6.

– Группа Эн+ обеспечивает надежное энергоснабжение миллионов потребителей Сибири, это требует непрерывной работы по модернизации основного оборудования гидроэлектростанций. Эн+ продолжит реализацию своей ключевой масштабной программы «Новая энергия», которая создаст прочный фундамент для устойчивого развития Сибири и ее экономического роста, – Операционный директор Эн+ Владимир Колмогоров.

– Я был на пуске всех гидроагрегатов и могу сказать, что техническое перевооружение в сегодняшних условиях – это подвиг. В условиях санкций и сложностей с логистикой подход к модернизации только совершенствовался. Сроки ремонта постоянно сокращались, это говорит о слаженности работы. Для города – это конечно надежность. Поздравляю коллектив с тем, что первый этап закончен с опережением сроков. Спасибо и руководству компании, это отличный задел на будущее, – Мэр Иркутска Руслан Болотов.

– Это очень важно, ведь с момента строительства ГЭС таких мероприятий по ремонту и замене оборудования не проводилось. Сейчас мощность будет увеличена, это отлично. Ведь любое развитие города невозможно без новых мощностей. Для каждого жителя Иркутска ГЭС является символом трудовой доблести нашего города. Сегодня состоялось событие, которое отчасти повторяет трудовые подвиги наших предков, который строили этот гидроузел, – председатель Думы города Иркутска Евгений Стекачев.

Напомним, что новая энергия - это масштабный инвестиционный проект, начатый промышленником Олегом Дерипаской для повышения надежности и эффективности гидроэлектростанций страны в перспективе развития регионов.