Вторичное жилье в столице может подешеветь на 10-15% к концу года

Сегодня на рынке жилой недвижимости Москвы и Подмосковья нет предпосылок для роста цен на «вторичку», наоборот, риелторы ожидают, что в самой ближайшей перспективе она начнет дешеветь. По оценкам экспертов компании «ТСН Недвижимость», при сохранении тех же условий, которые сформировались на рынке сегодня, до конца года вторичная недвижимость может подешеветь в пределах 10-15%.

Рост возможен только в сегментах «премиум» и «люкс», в которых стоимость квадратного метра начинается с 700-800 тысяч рублей, а цена объекта достигает 100 млн рублей и выше. Основная масса продавцов подобных квартир оценивает их с учетом курса доллара. Если он вырастет, то и конечная цена подобных лотов может вырасти.

В домах классов «эконом», «комфорт» и «бизнес» в ближайшее время ожидается коррекция цен на квартиры.

«Однако предпосылок для глобального падения сразу на 50%, о котором говорит ряд экспертов, я не вижу. Даже снижение на 30% является маловероятным. Полагаю, что при сохранении тех же условий, которые сформировались на рынке сегодня, за год вторичная недвижимость может подешеветь в пределах 10-15%», – рассказала Ольга Клапанюк, ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость».

Ситуацию на рынке вторичного жилья сегодня определяют два основных фактора. Первый – высокие ставки по ипотеке, от 17% годовых. На таких условиях люди просто не идут покупать «вторичку», так как платеж по кредиту получается очень большим – фактически в 2 раза выше, чем при покупке новостройки по программе семейной ипотеки.

«При этом именно на величину ежемесячного взноса люди сегодня ориентируются в первую очередь, а не на другие условия. Мало кто смотрит в перспективу, думает о том, что в будущем можно будет рефинансироваться, понимает, что цены на вторичную недвижимость сейчас ниже на 20-30%, чем на новостройки», – добавила эксперт.

Также сейчас люди откладывают решение о покупке жилья перед большим событием, как это часто бывает. Многие ожидают выборов президента, которые пройдут совсем скоро, и изменения ситуации в стране после них. В частности, люди надеются на снижение ключевой ставки. Поэтому многие потенциальные покупатели сегодня находятся в состоянии замирания и откладывают задачу покупки квартиры.

Однако поступать так в ожидании, что цены на вторичное жилье упадут, эксперты не советуют.

«Коррекция всегда проходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты – в старых домах, в проблемных локациях, больших площадей. Хорошие однокомнатные и двухкомнатные квартиры, пользующиеся самым высоким спросом у покупателей, если и дешевеют, то в самую последнюю очередь. Поэтому если найдете подходящую квартиру по цене, соответствующей рыночной, то лучше не отказываться от покупки. Весьма вероятно, что вы дождетесь не того, что она подешевеет, а того, что ее купит кто-то другой», – отметила Дарья Баранюк, руководитель отдела продаж компании «ТСН Недвижимость».