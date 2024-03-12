Новости

Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-5 самых прибыльных вкладов на 3 года

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга самых прибыльных трехлетних вкладов, подготовленного порталом Банки.ру. При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения 30 крупнейших банков, представленных на портале на 01.03.2024 года.

При сравнении вкладов аналитики портала в первую очередь учитывали процентную ставку (номинальную и эффективную), а также дополнительные опции (пополнение, частичное снятие), порядок выплаты процентов, возможность увеличения процентной ставки и условия досрочного расторжения. В случае если банк предлагает на выбор опции по капитализации или ежемесячной выплате процентов, при составлении рейтинга учитывалась процентная ставка при условии капитализации процентов.

В конце февраля Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход». Доходность в линейке теперь составляет 12,97 – 15,40% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей. Срок размещения вклада – 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новым клиентам предлагается открыть вклад с доходностью 16,51% годовых с учетом капитализации процентов*.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Ставка 16,51% с капитализацией действует для новых клиентов на вкладах «Доход» и «Доход Premium» – при сумме вклада от 2 до 7 млн рублей включительно, размещенного на срок 181 день. Новый клиент – физическое лицо, у которого никогда не было счета в Банке Уралсиб, либо у которого есть счет в банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно.
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxvmjXhA

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес-форум "Новый босс"
Пятизвездочный отель Villa Malina откроется в поселке Аршан в мае 2024 года
«Новый босс»: как бизнесу расти в эпоху перемен
«Меняться – значит идти вперед». 7 лайфхаков от Олеси Семёновой, организатора бизнес-интенсива «Новый босс»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес