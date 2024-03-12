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Средний чек россиян опять пошел в рост на праздничной неделе

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, 880,5 руб. в среднем оставлял на кассе среднестатистический российский покупатель на прошедшей 10 неделе года (с 4 по 10 марта).

Таким образом, за неделю средний чек прибавил 21,8 руб. или 2,5%. Относительно аналогичной недели прошлого года размер среднего чека увеличился на 110,7 руб. или на 14,4%.

«После небольшой передышки на неделе между 23 февраля и 8 марта на праздничной неделе средний чек опять пошел в рост. Судя по тому, что общие недельные расходы показали более заметную положительную динамику, чем средний чек, можно говорить о том, что россияне на прошедшей неделе посещали большее число торговых точек в поисках выгодных предложений», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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