Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал

Гастрольные ужины от бренд-шефа паназиатского ресторана «Zuma» Егора Анисимова станут гастрономическим событием в жизни Приангарья. Далее ожидаются визиты других именитых шеф-поваров. В результате обновится гастрономическая карта Иркутской области, будет создана цифровая библиотека развития гастротуризма.

Как сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова, специальная программа «Экспедиция звездных шефов на Байкале» стартовала в 2024 году при поддержке Правительства региона. Она состоит из четырех визитов выдающихся шеф-поваров России и способствует развитию в Прибайкалье гастрономического туризма.

По итогам экспедиции технологические карты по приготовлению блюд гастролирующих шефов будут переданы поварскому сообществу Иркутской области, профессионалам, которые намерены поддерживать развитие гастрономического туризма.

Цифровая библиотека, или история развития гастрономического туризма в Иркутской области, начнет формироваться из видеороликов, снятых в процессе проведения мероприятий.

В рамках экспедиции звездных шефов мероприятия пройдут в Иркутске, в культурно – развлекательном комплексе «Эстрада», (РК «Бутин», 13 марта, 19.00), и на острове Ольхон, в отеле «Вилла Малина», (16 марта, 19.00). Ожидается, что число участников превысит 130 человек.

«Экспедиция звездных шефов на Байкале» реализуется инициаторами проекта «GUSTO» и партнерами. Активное участие в мероприятиях принимает Ассоциация «Байкальская Виза».