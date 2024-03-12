Спрос на цветы вырос втрое в праздничные дни

7 и 8 марта спрос на цветы подскочил почти втрое, продажи гелей для душа выросли на 60%, а средств для макияжа и ухода за кожей - на 25%. Об этом свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД, входит в группу ВТБ).

В предпраздничный и праздничный дни 7 и 8 марта покупатели потратили свыше 100 млн рублей на цветы, это на четверть больше, чем годом ранее. Количество купленных букетов возросло на 19%, превысив 220 тыс. упаковок. Средний чек покупки также увеличился на 5%.

«В этом году из-за усложнения логистики и роста затрат импортеров цены на цветы увеличились. Мужчины не отказываются от традиционных подарков, но в праздничные дни обычно выбирают более доступные по цене варианты – штучные экземпляры или простые композиции. В праздничные дни спрос на цветы серьезно вырос, но средний чек покупки снизился на 15%», - комментирует Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса Продажи.рф.

Покупки средств для макияжа и ухода за кожей лица выросли в праздничные дни на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было продано около 82 тыс. упаковок товаров на сумму 14 млн рублей. Средняя цена товара за год снизилась на 3%. Спрос на эту категорию товаров по сравнению с предпраздничной неделей вырос на четверть.

Гели для душа также стали одними из самых популярных товаров, их продажи выросли на 19% по сравнению с прошлым годом (всего было продано 34 тыс. бутылок на сумму более 6 млн рублей). По сравнению с предыдущей неделей, спрос на гели для душа вырос на 60%. Средняя цена геля для душа за год увеличилась на 14%.

На «мужской» праздничной неделе с 21 по 25 февраля наблюдался традиционно высокий спрос на дезодоранты, гели для душа и средства для бритья. В общей сложности было потрачено более 130 млн рублей на более чем 519 тыс. товаров. Расходы на товары за год увеличились на 7%, а количество приобретенных товаров не изменилось.

Строительный инструмент стал еще одной популярной категорией товаров в праздничные дни. На него было потрачено более 332 млн рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Покупатели приобрели более 1 млн товаров, но спрос на них снизился на 8% по сравнению с предыдущим годом.