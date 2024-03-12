За пять лет новостройки в России подорожали в 2,5 раза

За последние пять лет цена квадратного метра на рынке новостроек в среднем по крупным городам стала в 2,5 раза больше. Для сравнения: на вторичке цены увеличились в 2 раза, то есть на первичном рынке “квадрат” дорожал быстрее, чем на вторичке, подсчитали в ЦИАН.

Основной рост пришелся на 2020-2021 гг. и на 2 полугодие 2023 г. В обоих случаях он был связан с повышенным спросом: в 2020-2021 г. активность покупателей была вызвана введением льготной ипотеки, в 2023 г. – перетоком спроса со вторичного рынка и ожиданиями, что условия по госпрограмме будут ужесточены.

Рост цен был зафиксирован во всех городах. Среди городов-миллионников по темпам роста лидируют Краснодар (рост в 3,6 раз) и Челябинск (в 3 раза).

Аналитики ЦИАН выделяют три группы городов, где цены увеличились сильнее всего.

Во-первых, это города Юга России (Краснодарского края, Ставропольского края, Дагестана и т.д.). Эти регионы за счет своего комфортного климата в последние годы пользовались большой популярностью у населения для переезда и покупки недвижимости, особенно в 2020-2021 гг. во время пандемии коронавируса и распространения удаленного формата работы. Во-вторых, это города, где 5 лет назад были самые дешевые квартиры. За счет эффекта “низкой базы” там было больше возможностей для увеличения стоимости жилья, чем в городах с высокими ценами. В-третьих, это города с высокой долей промышленности в структуре экономики (в т.ч. предприятий ВПК). Наиболее заметный рост цен в этих локациях наблюдался в 2023 г.

– Рост цен на рынке новостроек замедляется относительно показателей второй половины 2023 г. из-за ужесточения условий кредитования и снижения спроса, – комментирует Елена Лапшина, эксперт Циан.Аналитики. – Однако в городах с низкой конкуренцией на рынке новостроек и невысокой обеспеченностью населения новым качественным жильем потенциал увеличения цен сохраняется. Благоприятные условия для роста цен за последний год сложились также в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики.