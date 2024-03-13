Наказание за картели просят смягчить

Бизнес предлагает отменить уголовную ответственность за сговор при продаже товаров (но не на торгах) и не вводить оборотный штраф в 1% за противодействие проверкам. О предложении «Деловой России» пишут «Известия».

Во-первых, нужно отказаться от уголовной ответственности за картельные соглашения на товарных рынках и в качестве преступления рассматривать только сговор на торгах (на них приходится около 90% дел). К первым относится, например, негласное заключение договоренностей между компаниями при продаже товаров, а ко вторым – только дела, связанные с торгами (например, при госзакупках).

В документе подчеркивается, что картельный сговор на товарных рынках не представляет серьезной общественной опасности, а уголовная ответственность за него – слишком суровая мера. Санкции за такое преступление могут доходить до 15% от годовой выручки компании, что чувствительно для бизнеса, отмечают эксперты.

Второе предложение бизнеса – отказаться от установления оборотного штрафа в размере до 1% за противодействие проверкам ФАС. Проект федерального закона, устанавливающий такую ответственность, уже подготовлен.

«Инициатива (о введении такого штрафа. – «Известия») не поддерживается, так как оборотный штраф избыточен и не соотносится с характером и степенью общественной опасности правонарушения. Кроме того, не определено само понятие «воспрепятствование», – указывают в «Деловой России».

Ранее стало известно, предпринимательниц в Иркутской области за 2023 год стало больше на 19%. Сегодня они составляют более трети (39%) застраховавших своё дело по комплексной программе для малого бизнеса в регионе в 2023 году, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», проанализировав внутренние данные.

В качестве сферы деятельности предпринимательницы из Иркутской области предпочитают розничную и оптовую торговлю, пассажирские и грузовые перевозки, а также персональные услуги. По статистике оформлений комплексного продукта для малого бизнеса, в 2023 году женщины чаще всего страховали продуктовые магазины, рестораны и салоны красоты, а мужчины – автоперевозки, рестораны и бизнес, связанный с недвижимостью.

В целом по России число предпринимательниц увеличилось на 27% за год. Сильнее всего интерес к открытию собственного дела вырос у жительниц Республики Татарстан (52%), Московской области (32%) и Санкт-Петербурга (28%) (для исключения эффекта низкой базы в эту выборку включены регионы, где число регистраций бизнеса превысило 1500).