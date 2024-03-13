Фермерская ярмарка «Вкусная пятница» от РСХБ впервые прошла в Иркутском политехе

«Вкусная пятница» от Россельхозбанка впервые прошла на базе Иркутского национального исследовательского технического университета. Фермерская продукция стала настоящим украшением ярмарки авторских подарков, которую вуз традиционно проводит в начале марта.

Студенты, преподаватели, аспиранты и научные сотрудники смогли познакомиться с продукцией от личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иркутской области. Наибольший интерес вызвали разнообразные сыры, продукты пчеловодства, кондитерские изделия и полезные мясные деликатесы. Все желающие смогли приобрести натуральные продукты по ценам производителей.

По данным организаторов, ярмарку посетило более четырех тысяч гостей. Выручка фермеров составила около 100 тыс. рублей.

«Начинать бизнес с нуля, не имея большого количества ресурсов и связей, всегда тяжело. Ты не знаешь, как продвигать бренд и искать каналы сбыта. Именно здесь на помощь приходит Россельхозбанк и его гастрономические фестивали. Мы всегда с удовольствием откликаемся на такие инициативы и занимаемся даже не столько реализацией продукции, сколько налаживанием контактов. Вот, например, только что мы соседом, который открыл интернет магазин, договорились через его площадку продавать свои сыры. Для них – расширение ассортимента, для нас – канал сбыта. Как бы я с ним встретился? Да никак. Спасибо РСХБ!», - поделился впечатлением владелец семейной сыроварни «Сырная love» Игорь Суродеев.

За два года Иркутский филиал РСХБ провел 193 «Вкусные пятницы», в них приняли участие более 100 фермеров. Приобрести фермерскую продукцию можно также используя маркетплейс Россельхозбанка Своё Родное, на котором зарегистрировано уже свыше 180 фермеров из Иркутской области.

«Мы рады, что все больше организаций и учреждений откликаются на наши инициативы и предоставляют свои площадки для проведения «Вкусных пятниц». Это дает отличную возможность сотрудникам приобрести свежие натуральные продукты напрямую от поставщика, а производителям презентовать свою продукцию и расширить клиентскую базу, - отметила директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.