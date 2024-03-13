Роуминг, местная SIM-карта или Wi-Fi: что выбрать?

Стоимость роуминга традиционно превышает стоимость связи внутри России. Поэтому абоненты ищут более экономичные способы оставаться на связи за границей, такие как местные SIM-карты или Wi-Fi в общественном месте. Руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов рассказал, так ли это выгодно и какие преимущества у роуминга перед ними.

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Если использовать Wi-Fi или местные SIM-карты, абонент может столкнуться с рядом ограничений. Во-первых, в некоторых странах (Китае, Иране и ряде других ближневосточных и азиатских государств) местные интернет-провайдеры блокируют привычные соцсети и мессенджеры: WhatsApp, YouTube и другие. А во-вторых, открыть приложения ряда российских банков или сайты государственных ведомств, в том числе «Госуслуги» в ряде стран будет невозможно: компании-разработчики ограничивают к ним доступ из-за высоких рисков хакерских атак.

Эксперт также отметил, что большая часть контента российских онлайн-кинотеатров будет тоже недоступна, если смартфон абонента был подключен через Wi-Fi или SIM-карту другой страны – это связано с ограничениями правообладателей.

Всех этих проблем можно избежать, используя роуминг российских операторов. За счёт технологии «home routing» интернет-трафик абонента проводится через российское сетевое оборудование, что гарантированно позволяет сохранить доступ ко всем приложениям и сайтам в поездке. Все привычные приложения будут открываться и доступ к онлайн-контенту сохранится.

Чтобы сэкономить на связи в поездке эксперт рекомендует подключать пакеты интернета «на поездку» вместо посуточной оплаты роуминга. На сегодняшний день большинство операторов предлагают на выбор пакет интернета от 1 до 30 гигабайт на срок от 5 до 30 дней. Такие пакеты сопоставимы по цене с местной SIM-картой. В большинстве случаев пакеты интернета оказываются выгоднее, чем посуточная оплата роуминга. Проверить условия своего оператора можно в мобильном приложении или на сайте.

Если вы любите много разговаривать в поездках, используйте вызовы через VoWiFi или мессенджеры, чтобы экономить на звонках в роуминге.

Проверить наличие VoWiFi и включить его можно в настройках телефона. При подключении смартфона к Wi-Fi сети, звонки с использованием VoWiFi будут расходовать минуты из пакета без дополнительных расходов на роуминг. Совет от эксперта – используйте VoWiFi в «авиарежиме» – это гарантирует, что разговор не «перескочит» на обычную мобильную сеть и не будут расходоваться минуты из пакета.

Другой способ – звонить через мессенджеры: такие звонки расходуют не более 1,5 МБ за минуту или подключить услугу «мессенджеры в роуминге». В таком случае о расходах трафика можно не думать, так как действует безлимитный интернет на сообщения, аудио- и видеозвонки в мессенджерах.