Ремонт техники без оригинальных запчастей могут разрешить в России

Бизнес просит закрепить в законодательстве право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями. Об инициативе Ассоциации параллельного импорта пишут «Известия».

Бизнес просит смягчить требования к ремонту иностранного оборудования и внести в законодательство право компаний устранять дефекты неоригинальными запчастями – письмо с такой инициативой 5 марта направил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов члену комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, депутату Рифату Шайхутдинову.

Представитель парламентария подтвердил получение документа. Источник «Известий», знакомый с ситуацией, отметил, что 12 марта в парламенте прошло экспертное совещание, на котором обсуждалась в том числе инициатива ассоциации.

Сегодня не только ввезенная импортная техника находится под защитой норм интеллектуального права, но и ее ремонт, указано в документе. В итоге российский бизнес сталкивается с исками иностранных правообладателей за попытки восстановить оборудование без официального сервиса и оригинальных деталей.

В России несколько подобных исков уже рассматривал суд по интеллектуальным правам и постановил конфисковать самовольно восстановленные запчасти, убедились «Известия».

Ранее стало известно, что 59% сибиряков поддерживают параллельный импорт автомобилей. Большинство российских автолюбителей, опрошенных «Открытием Авто» и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу «параллельного» канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

С понятием «параллельный импорт» автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%). Что-то слышали о «параллельном» канале ввоза иномарок в Россию, но не знают деталей, еще 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины предсказуемо осведомлены об этом намного лучше женщин (48% против 23%). В самой молодой возрастной категории 18-25 лет о «параллельном импорте» автомобилей хорошо знают 44%, тогда как в старшей, 56+, только 32%.