Ремонт Спортивного переулка проведут в Иркутске

Спортивный переулок от улицы Джамбула до Маяковского комплексно отремонтируют в Иркутске в 2024 году. Об этом рассказали в мэрии.

– Подрядчик определен в ходе открытого конкурса. В рамках контракта ему предстоит провести корчевку пней и формовочную обрезку деревьев, имеющих высоту более 5 метров, установить новые дорожные знаки, переустроить колодцы, демонтировать старый асфальт и уложить новый на тротуарах и проезжей части, – рассказал председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков.

Кроме того, будут укреплены обочины, заменены бордюры, обустроен газон методом гидропосева, нанесена разметка, уложена тактильная плитка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Компания должна начать работы на объекте с 15 апреля. Задача, которая стоит перед всеми подрядчиками, – выполнить работы качественно и в срок. На период реконструкции также необходимо обеспечить жителям удобный проезд.

В 2024 году в Иркутске в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» также будут приведены в порядок улицы Объездная в микрорайоне Ново-Ленино, Малая Роза, Ленинградская, Терешковой, Чайковского, Пролетарская, Горького, Володарского, Литвинова, Байкальская, 25-го Октября, Трудовая, Якоби, Сеченова, Академическая, 20-й Советский переулок.