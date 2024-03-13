Жители Иркутской области активно используют цифровые звонки

Пользователи оператора в Иркутской области стали чаще звонить с помощью технологии VoLTE (Voice over LTE) – доля телефонных разговоров в цифровом формате за два года выросла и теперь составляет более 90%. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав голосовой трафик, проходящий через сеть LTE.

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Технология VoLTE позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвёртого поколения одновременно с интернет-сессией. Дозвон происходит практически мгновенно, собеседника слышно чётче, а звучание более естественное.

Устройства с возможностью совершать цифровые звонки имеют уже больше половины абонентов оператора в Иркутской области. Среди владельцев таких телефонов мужчины встречаются на 10% чаще, чем женщины.

По динамике цифровых звонков в городах Иркутской области на первом месте оказались жители Усолья-Сибирского. Голосовой трафик в сети LTE здесь за два года вырос более чем в 100 раз. Также существенное увеличение отмечается в Байкальске, Свирске, Черемхово и Слюдянке.

Среди поселений наиболее часто цифровые звонки используются жителями Маркова, Мамоны, Новобирюсинский, Хомутово, Грановщина – в среднем каждый месяц объем цифровых звонков здесь достигает почти 750 тысяч минут.

«Мы расширяем территорию покрытия LTE в Иркутской области. В число населенных пунктов, где фиксируется активный рост цифрового голосового трафика, вошли поселения где было модернизировано телеком-оборудование, запущены новые базовые станции – Усолье-Сибирское, Мамоны, Слюдянка. Пользователи получили улучшенное качество звука, возможность во время разговора обмениваться файлами в мессенджерах, искать необходимую информацию в интернете», - отметил директор МегаФона в Иркутской области Евгений Белый.

Высокая востребованность пользователями VoLTE сформировалась и благодаря большому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. В этом году в рейтинг популярных мобильных устройств Приангарья вошли устройства китайских и корейских производителей – Samsung, Xiaomi, Huawei, Vivo, Reaime.