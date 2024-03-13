Иркутская нефтяная компания (ИНК) с 2019 года направила более 900 млн рублей на поддержку здравоохранения Иркутской области.

Поддержка здравоохранения Иркутской области – одно из основных направлений благотворительной деятельности ИНК. Компания активно помогает медучреждениям и стремится сделать медицинскую помощь детям на мировом уровне. Об этом рассказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых на встрече «Бизнес и наука» в иркутском офисе Сбера.

Важным вкладом в улучшение медицинской инфраструктуры региона за последние годы стало открытие высокотехнологичного цифрового операционного блока на базе Иркутской государственной областной детской клинической больницы. Он является самым современным в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Создание операционного блока профинансировал основатель и председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов.

Для Ивано-Матренинской детской больницы компания приобрела операционный комплекс нового поколения в травматологическое отделение. Оборудование позволило проводить операции детям с повреждениями коленных и более мелких суставов.

Средства в размере 8 млн рублей были собраны на благотворительном вечере, организованном фондом Марины Седых и ИНК, в рамках выставки «Настоящее будущее». Картины, посвященные инвестиционным проектам компании, приобрели сотрудники предприятия и партнеры. Значительный вклад внесла сама Марина Седых и представители Байкальского банка ПАО «Сбербанк» в лице Александра Абрамкина.

В Усть-Куте в период пандемии ИНК построила новый медицинский корпус на 60 мест для лечения коронавирусной инфекции. Объект площадью 3 тыс. кв.м оснащен современным оборудованием и собственной кислородной станцией. Также в здании расположены три палаты реанимации – всего шесть мест для интенсивной терапии. После стабилизации эпидемиологической ситуации медблок был перепрофилирован для лечения других инфекционных заболеваний.

Благотворительный фонд, действующий уже 10 лет на севере области, также вносит весомый вклад в развитие медицины. За время работы фонда на благотворительные цели было направлено 200 млн рублей, помощь получили более 8 тысяч человек.

При поддержке Ивано-Матренинской и областной детской клинической больниц с 2020 года на территориях присутствия ИНК проходят бесплатные обследования жителей.

– Это дорога с двусторонним движением: мы помогаем медицине, а та же больница посылает десант врачей, узких специалистов, в Усть-Кут и Железногорск-Илимский. Несколько дней врачи работают с утра до последнего пациента. В прошлом году они приняли 800 детей. Потом мы уже помогаем обеспечивать переезд детей на лечение в Иркутск, Новосибирск, Москву, – отметила генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых.

Кроме этого, в Усть-Куте открыли соляную комнату на базе детской районной поликлиники. Проект организовали фонд Марины Седых и ИНК. В рамках помощи больнице также была закуплена мебель для отделения скорой помощи и профинансирована замена окон.