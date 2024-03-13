Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Иркутской области

В Приангарье региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится уже в апреле. Об этом сообщил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

Участниками мероприятия станут работодатели, граждане, находящиеся в поиске работы и заинтересованные в смене карьерной траектории, студенты, выпускники, старшеклассники и их родители. Посетителей ждут интерактивные площадки, которые организуют предприятия-работодатели, мастер-классы, профориентационные игры, а также консультации специалистов органов занятости и других экспертов в сфере труда.

Гости ярмарки смогут узнать о технологиях поиска работы, в том числе составления резюме, самопрезентации на собеседовании, а представители организаций расскажут о своих компаниях и карьерных возможностях потенциальным работникам.

Информацию по участию в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства можно получить по телефону горячей линии министерства труда и занятости Иркутской области: 8 950-129-20-59.