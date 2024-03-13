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Иркутянки рассказали о безрассудных поступках ради мужчины

В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные женщины из Иркутска.

В опросе «Какой самый безрассудный поступок вы совершили ради мужчины» первое место – у ответа «Вышла замуж» (13% опрошенных). 8% горожанок считают главным безумством переезд. 7% ради мужчины ездили в другие города и страны. 5% назвали главным безрассудством свою влюбленность.

По 1% – у ответов: одолжила ему деньги, взяла для него кредит на свое имя, простила его измену, купила ему дорогой подарок, уволилась с работы, доверилась ему и потеряла на него кучу времени.

Также ради мужчин бросают учебу, уходят из дома, носят мини-юбки и чулки в мороз, худеют, делают привороты, прыгают с тарзанки, соглашаются на пластические операции. Женщины называли безумствами свои признания мужчинам в любви и предложения руки и сердца. В помутнении рассудка, не иначе, женщины устанавливают шпионские приложения для слежки, переоформляют на мужчин свою недвижимость, общаются с любовницами мужей.

Впрочем, 4 из 10 женщин удается избежать безрассудных поступков. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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