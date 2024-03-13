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«Байкальская строительная неделя» пройдет в Иркутске с 21 по 23 марта

Мероприятие объединит застройщиков, банки, дизайнеров интерьера и ландшафтников, а также других представителей строительной сферы. Гостям расскажут, как за короткий срок построить современный загородный дом, и помогут подобрать подходящие материалы.

Участниками выставки станут более 50 компаний из Иркутска, Иркутской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Владивостока.

Полная программа мероприятия и список участников доступны на сайте.

Время работы выставки 21 по 22 марта с 10:00 до 18:00, 23 марта с 10:00 до 16:00. Место проведения: Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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