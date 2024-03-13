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Открыть счет по программе долгосрочных сбережений можно на «Госуслугах»

В программе заключены более 200 тыс. договоров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

По его словам, программу до сих пор дорабатывают. Комментируя скорую возможность открывать счета по ПДС через «Госуслуги», директор департамента финансовой политики Минфина назвал это важным улучшением клиентского пути, поскольку дает возможность быстро открывать счета.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал гарантии пенсионных накоплений и долгосрочных ИИС. Добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн руб. будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн руб. На вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. руб. в год распространим единый налоговый вычет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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