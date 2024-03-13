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Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт с курьерской доставкой

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 мартовского рейтинга лучших кредитных карт с курьерской доставкой на дом, подготовленного порталом Выберу.ру.

В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры как ставка кредитования, диапазон ставок и полной стоимости кредита, величина льготного периода, лимит суммы задолженности. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка и его категории, лимиты на переводы и условия снятия денег, а также другие критерии. Всего в мартовский рейтинг попали 20 наиболее выгодных для заемщиков предложений крупнейших российских банков из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.02.2024 г).

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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