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Банк Уралсиб в Новосибирске выступил партнером бизнес-завтраков в Центральной городской библиотеке

С 12 по 14 марта Центральная городская библиотека им. К. Маркса г. Новосибирска проводит серию бизнес-завтраков для предпринимателей. Филиал Банка Уралсиб в Новосибирске выступил официальным партнером мероприятий.

Деловая программа встреч получилось очень насыщенной – участники встреч услышали истории успешных бизнесменов Новосибирска, своим опытом поделились женщины-предприниматели, самозанятые, представители креативных индустрий. Представители федеральных и муниципальных организаций рассказали о мерах поддержки начинающих и опытных предпринимателей. В течение трех дней на площадках также проходили различные тренинги.

Банк Уралсиб подготовил подарки для участников бизнес-завтраков. С презентацией «Уралсиб для малого бизнеса» перед гостями бизнес-завтраков выступила Анна Барановская, руководитель Дирекции «Центр малого бизнеса» в Новосибирске. Она рассказала гостям о специальных условиях для клиентов малого бизнеса в банке, возможностях бесплатного открытия расчетного счета, пакетах услуг для бизнеса, бизнес-картах, а также других продуктах и услугах банка.

«Банк Уралсиб принимает активное участие в бизнес-мероприятиях Новосибирска. Польза таких встреч очевидна: они способствуют повышению профессионального уровня начинающих предпринимателей, развитию компетенций, расширению круга знакомств. Такие мероприятия позволяют обсудить различные вопросы взаимодействия бизнеса и банка», – отметила руководитель Дирекции «Центр малого бизнеса» в Новосибирске Анна Барановская.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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