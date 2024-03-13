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В Иркутске задержали аферистов, подозреваемых в похищении денег у пенсионерок

Двоих молодых людей задержали в Иркутске по подозрению в мошенничестве. Мужчины пояснили, что подработку, связанную с обманом, они нашли в популярном мессенджере, после чего оставили заявку в одном из каналов. Подробности сообщили в полиции Приангарья.

С похищенных денег они забирали себе процент, а оставшуюся часть переводили на указанные им счета. Одной из жертв стала 82-летняя женщина. Со слов потерпевшей, ей позвонила незнакомка и представилась племянницей.  Собеседница рассказала легенду о том, что является виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек.

После чего к диалогу подключилась якобы медсестра, которая пояснила, что для урегулирования ситуации необходимо срочно собрать миллион рублей. В это время на домашний телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов.

В ходе разговора он попросил бабушку написать заявление о факте незаконного вымогательства денег. Для поимки преступников лжесотрудник предложил пожилой женщине передать все имеющиеся у нее средства. Через некоторое время пенсионерка возле своего дома отдала курьеру 150 тысяч рублей.

Аналогичным образом была обманута и 95-летняя местная жительница, которая лишилась 105 тысяч рублей.

Люди, исполнявшие роли курьеров, задержаны. В настоящий момент полицейскими проверяется их причастность к совершению аналогичных незаконных действий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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