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Житель Приангарья оформил на отца несколько кредитов и перевел деньги мошенникам

21-летнеий житель Тулунского района хотел заработать на инвестициях, но вместо этого лишился денег. Подробности рассказали в полиции Иркутской области.

Ему позвонил неизвестный и предложил открыть брокерский счет, а также приобрести акции для торговли на фондовом рынке.  Злоумышленник пообещал доход после совершения первых сделок.

Потерпевший поверил и взял несколько займов на своего отца. Эти средства он перечислил на виртуальный счет  «инвестиционной фирмы», однако дохода не получил.

Общая сумма ущерба составила свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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