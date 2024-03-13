Новости

Более 30 мероприятий пройдут в Иркутске в честь Масленицы

Иркутск 16 и 17 марта отпразднуем Масленицу. В указанные дни в городе состоятся различные мероприятия, рассказали в пресс-службе мэрии.

Основным событием на территории Октябрьского округа станет программа «Масленицу провожаем – весну зазываем», которая пройдет 16 марта с 14:00 до 16:00 в Студенческом сквере на бульваре Постышева.

В Правобережном округе самое массовое мероприятие – «Масленица славная – праздник золотой» – состоится на площади Ракетчиков в микрорайоне Зеленый 16 марта в 15:00.

 В ходе народного праздника на территории ярмарки «Алтынка» на улице Ангарская, 28 сожгут куклу Маслену. Он пройдет 17 марта с 13:00.

Кроме того, в указанные даты будет работать масленичная выездная бригада, которая организует выезды по разным районам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Медицина
На шаг впереди времени. Новый формат финансирования детского здравоохранения презентовали в Иркутске
ИНК с 2019 года направила более 900 млн рублей на поддержку здравоохранения Иркутской области
Сбер стал первым донором иркутского медицинского эндаумент-фонда «Наука 38»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес