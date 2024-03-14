Знаменитый актер Владимир Вдовиченков приехал в Иркутск

Звезда сериалов «Бригада» и «Ресторан по понятиям» Владимир Вдовиченков приехал в Иркутск для съемок в кино, сообщает BURKALO COMPANY.

Проект, в котором участвует актер, посвящен иркутским тыловикам Великой Отечественной войны из столицы Приангарья. Планируется снять девять короткометражных фильмов о подвигах этих людей. Владимир Вдовиченков сыграет главную роль. Артист признался, что согласился не сразу, поскольку прежде не участвовал в таких проектах.

В съемках задействованы десятки человек. В кино будут визуализированы панно, которые украшают стелу «Иркутск – город трудовой доблести». Премьера первой серии состоится в День Победы.