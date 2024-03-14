Усиление ветра и метели ожидаются в Иркутской области

Неблагоприятные природные явления ожидаются в Иркутской области 14 марта. Прогнозируются усиление западного, северо-западного ветров до 15-20 м/с, снег и метели, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Также синоптики обещают переменную облачность, мощные порывы. Температура ночью опустится до –15 градусов, в южных, центральных и верхнеленских районах – до –8, на севере Катангского района – до –34 градусов. Днем ожидаются показатели от +2 до –3 градусов.

В Иркутске без существенных осадков, ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с, температура в темное время суток опустится до –4 градусов, днем повысится до +2 градусов.