«Ведомости»: индивидуальные освобождения от продажи валюты начнут выдавать экспортерам

Правительство пересмотрит обязательства бизнеса. Это следует из разработанных Минфином поправок в постановление правительства № 295, касающееся полномочий комиссии, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с документом.

Проект пока не получил одобрения кабмина и может претерпеть изменения, добавил один из собеседников.

Экспортеры и их «дочки», в том числе зарубежные, смогут претендовать на разрешение не продавать валюту, в случае если получают более 50% выручки по внешнеторговым контрактам в рублях. Правило будет касаться и тех ситуаций, когда цены в договорах указаны в валюте. При этом компании все равно будут обязаны зачислять доходы, в том числе рублевые, на счета в местных банках.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложение оставить в силе до конца 2024 года требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами. По его словам, эта мера показала свою эффективность, позволив снизить волатильность на валютном рынке.