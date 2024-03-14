Какие специалисты чаще всего получали повышение по службе в Иркутской области?

Служба исследований hh.ru провела опрос среди работников и соискателей Иркутской области, и выяснила, кто из них чаще всего получал повышение по службе в 2023 году.

9% работников получили повышение в должности

Согласно результатам опроса hh.ru, 9% работников Иркутской области получили повышение по службе в 2023 году, еще 5% рассказали, что их должность переформулировали и назвали по-новому, но функционал остался прежним, 8% перевели на более низкую позицию. У 55% респондентов никаких изменений в должности не произошло, а оставшиеся не работали в минувшем году.

Любопытно, что наибольших успехов в карьере добились сотрудники, которые итак занимали руководящие позиции: 15% среди представителей среднего и высшего менеджмента получили повышение в 2023 году. На втором месте по успешности в карьере кадры из сферы закупок (14% из них повысили в должности), третье место разделили ИТ-специалисты и работники индустрии развлечений и массмедиа (по 12%). Реже всего о повышении в должности сообщали соискатели из сферы безопасности (3%), медики (5%), а также юристы и представители сферы образования (по 6%).

Как работодатели помогают карьерному росту своих сотрудников

Опрос работодателей, проведенный Службой исследований hh.ru в 2024 году, показал, что в рамках программ карьерного и профессионального роста, они чаще всего предлагают сотрудникам повышение квалификации (51% из опрошенных компаний-работодателей внедряют такие программы), еще половина (50%) вводят практики наставничества, а 41% осуществляют профессиональную переподготовку и обучение сотрудников. При этом приоритетное приглашение на вакансии компании внутренних кандидатов используют 36% опрошенных компаний-работодателей, кросс-функциональную или кросс-региональную ротацию сотрудников – 20%, а карьерное консультирование – только 15%.