Зачем туристу ехать в Иркутск?

Каждый год в Иркутскую область приезжает более миллиона туристов. Кто эти люди? Зачем они едут в Сибирь? И какова их главная цель: Байкал или Иркутск – тоже? Насколько интересен путешественникам город на Ангаре и способен ли он быть точкой притяжения без Байкала? Об этом эксперты рассказали в новом выпуске программы Эн+ «Энергия преобразований».

«Нужен качественный туристический продукт»

По мнению экспертов, сейчас туристы останавливаются в Иркутске, как правило, на один день. Проблема – отсутствие сформированного качественного туристического продукта.

– Очень часто логистика строится следующим образом: человек прилетает утром в Иркутск, завтракает в одном из ресторанов города и сразу же едет на Байкал, – рассказывает директор по стратегическому развитию «Байкальской Визы» Елена Дуберштейн. – Иркутск пока проигрывает другим городам. У нас нет качественного турпродукта. У нас есть декабристы, история с Колчаком, с Гайдаем, есть единственный в России музей часов, но мы эти темы никак не развиваем.

Идею развивать туристические продукты поддерживает и краевед Иван Попов. В конце августа у него стартовал цикл бесплатных экскурсий «История в воде» по набережным Ангары в рамках совместного проекта компании Эн+ и Иркутской областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского. Спрос оказался ажиотажным.

– Раньше мы проводили экскурсию «История в земле», сейчас продолжение – «История в воде». Это всё связано с Иркутском, с его освоением – от острога и до советского времени. Спрос на экскурсию превысил все ожидания. Запись закончилась буквально за неделю. Мы уже провели по точкам маршрута около 1000 человек.

«Нужна инфраструктура»

За последние годы серьёзно изменился как туристический поток, так и запросы туристов. Турпоток из-за рубежа упал в несколько раз, он замещается российскими туристами, но не в полной мере, отмечают эксперты. Иркутск был всегда интересен таким странам, как Корея, Германия, Франция, Польша, Чехия. Когда-то немецкие туристы, например, занимали первую строчку, пока их не вытеснили туристы из КНР, подчеркивает генеральный директор «Гранд Байкала» Виктор Григоров. При этом все туристы, которые едут на Байкал, ожидают комфортного размещения.

– Турист готов к испытаниям на маршруте, но маршрут должен закончиться, – отмечает Виктор Григоров. – Турист должен прибыть в тёплое, безопасное, комфортное место, принять душ, получить хорошую кровать, питание, массаж. Учитывая скорость изменений в последнее время, сегодня сформировался большой спрос на спа–процедуры, уход за здоровьем, антистрессовые программы. Всё это пользуется огромной популярностью. Еще один сильный тренд – гастрономия. Во время путешествий всем хочется попробовать аутентичную кухню.

RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk

«Премиальный турист выгоден всем»

Растёт спрос и на премиальный отдых, но без премиальных средств размещения большого потока вип-гостей мы не получим.

– Премиальный турист выгоден всем, – уверена Елена Дуберштейн. – Когда он приезжает, в любом случае оставляет здесь деньги – платит за проживание, трансферы, посещение достопримечательностей. Здесь зарабатывают и музеи, и гиды, и рестораны. Такие туристы есть. Для них впечатления важнее стоимости. Это действительно важный момент. Они не торгуются. Это огромный плюс, но люксовое размещение для таких туристов очень важно. Они не готовы ради красивого заката на берегу Байкала спать в палатках.

Если бюджетный турист, который хочет оказаться в Иркутске и на Байкале, тратит 15-18 тыс. рублей в сутки, то обеспеченный – свыше 100 тыс. Таким образом, реальная прибыль всех участников туристического бизнеса может увеличиться.

– Я считаю, что пока у нас не будет премиальных средств размещения, то и премиальных туристов не будет. Я могу поделиться нашим опытом. В ассоциации «Байкальская Виза» есть теплоход «Губерния», который рассчитан как раз на вип-сегмент. Этим летом у нас на Байкал приезжали три мультимиллионера. Мы, как правило, предлагаем теплоход, потому что только таким способом в кратчайшие сроки мы можем доставить гостя в самые красивые и труднодоступные места Байкала. Пожалуй, круизное направление – это единственный формат, который сейчас отвечает требованиям VIP-туризма на Байкале. К тому же теплоход позволяет посмотреть красивейшие и труднодоступные места в кратчайшие сроки. Время – всегда ценно для VIP-туриста. Безусловно, к круизному направлению можно добавить и вертолёт.

Сейчас в городе ощущается дефицит пятизвездочных отелей, но ситуация в ближайшее время должна измениться. На Цесовской набережной в восстановленном на средства Эн+ объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» этим летом откроется пятизвёздочный отель – RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk, там будет 104 номера. Ещё порядка 120 номеров появится после реконструкции здания Востсибугля, где также откроется отель 5*.

Компания Эн+, основанная Олегом Дерипаской, активно развивает города Сибири. Помимо реконструкции Востсибугля и воссоздания бань, на Цесовской набережной строится офис российского энергохолдинга, введены в эксплуатацию перекачивающая насосная станция и электроподстанция. Ведутся подготовительные работы, связанные со строительством жилого квартала на берегу Ангары.