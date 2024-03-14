Товары «Молодежка» появились в «Слате»

Сеть супермаркетов «Слата» продолжает развивать ассортимент. Так, в сети уже представлены товары из Азии и проходят тематические фестивали товаров из разных стран. Сеть решила уделить внимание и предложениям для молодой аудитории покупателей и выделила пространство с товарами «Молодежка».

На специальных стеллажах «Молодежка» покупатель сможет найти различные снеки, чипсы, газированные напитки, соки, батончики и шоколад, в том числе товары от популярных блогеров Влада Бумаги, Анастасии Ивлеевой, Миланы Хаметовой и других.

Последнее десятилетие, с развитием социальных сетей, принесло бум на различных блогеров и инфлюенсеров. Их стали читать и смотреть чаще, чем привычные журналы, газеты и телепередачи. В результате столь высокого интереса медиаперсоны смогли потеснить на полках и товары от известных брендов. Они стали выпускать в объединении с фуд-производителями молодежные товары. Торговые сети с интересом изучают этот тренд и отмечают, что блогер-товары, как и иные молодежные новинки, пользуются высоким спросом.

«С прошлого года мы развиваем нишевые предложения. Покупатель стал активно делиться на сегменты по продовольственной корзине, по образу жизни: на правильном питании или нет, есть домашние животные или нет, предпочитает ЗОЖ-товары без глютена и лактозы и др. Так и у каждого поколения отмечается приверженность к трендам: кому-то нужны фермерские и местные продукты, кого-то привлекает широкая линейка готовых решений или быстрых в приготовлении, потому как практически не готовят дома. Так и появилась ниша для молодежи, наполненная снеками, перекусами и товарами от известных блогеров», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью сети «Слата» Яна Абалымова.

В сети убеждены, что супермаркет – это то пространство, где должны быть представлены товары для каждого покупателя, в том числе и те, которые отвечают времени и трендам, вкусам и потребностям того или иного поколения. Поэтому на полках под названием «Молодежка» представлены товары, в том числе, и от известных блогеров.

«Сейчас продавать одинаково всем одно и то же невозможно. Сильно различаются продуктовые предпочтения у разных поколений. Дети все чаще смотрят блогеров (обзоры, программы, шоу) и становятся их кумирами. Хотят им подражать и пробовать ту продукцию, которую увидели на экране. Чаще всего такие товары выходят линейками в разных категориях – «Воды», «Снеки», «Кондитерские изделия», и для простоты выбора их проще собрать в одном месте», – добавил категорийный менеджер сети «Слата» Евгений Павленко.

Еще одной особенностью таких предложений является то, что товары должны постоянно меняться. Сеть «Слата» планирует обновление ассортимента каждые два-три месяца.