Полный отказ от бумажных чеков обсуждают российские власти

На замену придут электронные аналоги, узнали «Известия».

Ведомства начали обсуждать идею полного отказа от использования бумажных чеков в розничной торговле. Им на замену должны прийти электронные аналоги. В этой связи Минприроды собирало 13 марта совещание с другими ведомствами, ритейлом и общественниками, рассказали «Известиям» в Российском экологическом операторе (РЭО). Редакция ознакомилась с соответствующими документами Министерства природных ресурсов и экологии.

Основные цели экономики замкнутого цикла – минимизация отходов, а также вовлечение полезных фракций во вторичный оборот, сказали «Известиям» в Минприроды. Для этого специалисты прорабатывают различные направления, в том числе поэтапную замену бумажных чеков на электронные, подчеркнули там.

– Пока речи о принятии окончательного решения не идет, министерство планирует провести консультации с бизнесом. Его могут принять только после всесторонней проработки со всеми заинтересованными участниками, – подчеркнули «Известиям» в ведомстве.

Ранее торговая сеть «Слата» заявила о переходе на электронные чеки. В «Слате» подчеркивают, что будут постепенно избавляться от бумажных чеков, это позволит снизить не только издержки компании, но и нагрузку на экологию.

Осознанное потребление и философия Zero Waste (или «Ноль отходов») становятся с каждым годом не пустыми словами. Чековая лента на вид только как обычная бумага, но это специальная термолента с содержанием бисфенола A (BPA) и его аналога бисфенола S (BPS) в разных концентрациях, которые небезопасны для человека, при этом содержание целлюлозы для изготовления новой бумаги в таком сырье минимально, поэтому она не подходит под переработку макулатуры.