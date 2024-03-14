Чаще всего в Иркутске не доходит до собеседований без уважительных причин младший и линейный персонал

Чаще всего не доходит до собеседований без уважительных причин младший и линейный персонал. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Иркутска.

Руководящие работники, судя по отзывам рекрутеров, более дисциплинированы: средний процент неявки на собеседование среди них составляет 18%, среди линейного персонала не доходят до интервью без уважительных причин 3 из 10, среди младшего персонала – 4 из 10.

В Иркутске 22% менеджеров по персоналу заявили, что при найме сотрудников на руководящие позиции на собеседование приходят все соискатели, в найме линейного персонала только 9% менеджеров отметили 100%-ную явку, а в найме младшего персонала – всего 4%.

Судя по ответам рекрутеров, вечером в пятницу или утром в понедельник, да еще если обещают плохую погоду, можно назначать интервью только кандидатам на руководящие посты. 6 из 10 представителей компаний наблюдают зависимость явки на собеседование от погоды, каждый второй – от времени суток, еще 48% – от дня недели.