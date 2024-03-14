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Х5 роботизирует распределительные центры

X5 Group запустила серию проектов по роботизации распределительных центров. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

На первом этапе на одном из распределительных центров компания открыла инновационную лабораторию-полигон для испытаний технологий роботизации. Согласно планам компании, уже в сентябре-октябре 2024 года торговые сети группы смогут начать внедрение роботизированных решений для частичной автоматизации складских процессов.

В планах компании – в ближайшие годы построить полностью роботизированный распределительный центр, а часть процессов на действующих складах автоматизировать уже в этом году.  Реализация стратегии по роботизации, которой следует X5 Group, позволит компании оптимизировать логистические процессы, увеличить производительность труда, сократить затраты на инфраструктуру и улучшить качество обслуживания клиентов.

Ранее стало известно, что X5 планирует построить в Иркутске распределительный центр класса А на 44 тыс. м2.

«Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр.  Мы умеем работать практически на любых складах. Но современный комплекс – это совершенно другой уровень производительности, сервиса, сохранности продуктов. Поэтому Х5 в 2026 году планирует построить в Иркутске собственный распредцентр площадью 44 000 м2. Это огромный плюс для региона и точка роста для сети», – отметил в интервью Газете Дело управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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