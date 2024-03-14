Туристический трафик на горнолыжных комплексах «Истлэнд» и «Гора Соболиная» вырос на четверть

Зимой этого года число клиентов, посетивших локации, выросло на 23%. Данные приводит Tele2.

Текущей зимой на горнолыжных курортах «Истлэнд» в Листвянке и «Гора Соболиная» в Байкальске побывало на четверть больше клиентов Tele2, чем годом ранее. Такие данные геоаналитической платформы big data подтверждают тренд на развитие внутреннего туризма.

Значимую долю турпотока традиционно обеспечили иркутяне – они составили две трети от числа отдыхающих. Количество жителей Приангарья, отдохнувших в декабре 2023 – январе 2024 года в «Истлэнде» и «Горе Соболиной», суммарно выросло на 20% год к году. Среди приезжих общий рост трафика составил 30%. Чаще других на горнолыжных курортах Иркутской области отдыхали жители Бурятии, Красноярского края и Москвы.

Наибольший прирост посещаемости среди иногородних клиентов продемонстрировал ГЛК «Истлэнд». В этом сезоне Листвянку посетило на 52% иногородних гостей больше, чем годом ранее – это один из лучших показателей среди ГЛК по всей стране. На «Горе Соболиной» трафик среди туристов из других регионов вырос на 26%.

Ранее стало известно о том, что число приезжающих в Россию туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 2,5 раза. Кроме того, Россию стали чаще посещать граждане ОАЭ, Вьетнама и Японии.

По статистике МегаФона, наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуются Москва и Санкт-Петербург. На эти города с учетом их областей приходится более 57% всех поездок китайцев. Помимо приграничных регионов (Приморский край, Амурская область, Забайкальский край) в список самых популярных направлений входят Мурманская, Иркутская и Тверская области. В топ-10 также вошел богатый на исторические и культурные достопримечательности Татарстан.