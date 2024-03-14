ЦБ: годовой пик инфляции ожидается во втором квартале 2024 года

Сейчас она замедлилась, но остается выше целевых показателей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрея Гангана.

«Что касается возможных максимумов годовой инфляции, то мы предполагаем, что они могут случиться во втором квартале этого года», – сказал Ганган.

В целом текущие инфляционные тенденции соответствуют базовому прогнозу, который ЦБ заложил на этот год.

Эксперты ПСБ пока не наблюдают сигналов по снижению инфляции (на 11 марта составила 7,7%), в результате чего на ближайшем заседании ЦБ, вероятно, сохранит свою риторику по необходимости сохранения жесткой ДКП. Они рекомендуют сохранять короткую дюрацию портфелей с фокусом на корпоративные флоатеры.