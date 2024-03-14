ЦБ: кредитный портфель вырастет на 6-11% в ближайший год

Увеличение будет умеренным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого замначальника департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрея Гангана.

«По итогам этого года мы ждем, что кредитный портфель будет расти, в том числе у организаций, но он будет намного более умеренный, сбалансированный, чем в прошлом году. <...> По дополнительному объему, который прирос в 2023 году, составит 6-11%. И дальше вот таким повышенными темпами будет расти на среднесрочном горизонте», – сказал он.

Ранее совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Согласно прогнозу регулятора, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.