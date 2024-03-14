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Обстановка в акватории Малого Моря нестабильна

Сегодня разошлось ледовое поле в районе Сарайского пляжа на Ольхоне.

«О крайне нестабильной ледовой обстановке в акватории Малого Моря сообщили коллеги из Главного управления МЧС России по Иркутской области. Сегодня там разошлось ледовое поле. Это произошло в районе Сарайского пляжа», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Из-за потепления в Киренске закрыта ледовая переправа на Киренге – «Киренск – микрорайон Гарь». Структура льда изменилась и сейчас переправа опасна. Причина в перепадах температур. Гидрологи уверены, что это только начало. Возможны подобные расхождения и в других местах. Где именно это произойдет, сказать сложно.

«В связи с этим хочу предостеречь вас – не выезжайте и не выходите не лед. Это может закончиться бедой», – заключает глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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