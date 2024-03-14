Стоимость самого дорогого пентхауса в России превысила 7 млрд рублей

Консалтинговая компания NF Group составила топ-15 жилых комплексов с самыми дорогими пентхаусами в России. В рейтинг попали проекты в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость вошедших в рейтинг лотов варьируется от 1,25 млрд до 7,33 млрд рублей. Цена единственного вошедшего в подборку петербургского объекта составила 2,6 млрд рублей, что соответствует средним ценам на пентхаусы в столице.

Стоимость вошедших в рейтинг пентхаусов варьируется от 1,25 млрд до 7,33 млрд рублей. Самый дорогой пентхаус в стране представлен в жилом комплексе Le Dom в Соймоновском проезде, недалеко от Храма Христа Спасителя. На втором месте по стоимости – лот в клубном доме DUO на Софийской набережной за 4 млрд рублей, на третьем – в комплексе «Резиденция 1864» за 3,43 млрд рублей.

Единственный в рейтинге проект из Санкт-Петербурга занимает четвертое место по стоимости пентхаусов. Речь идет о комплексе апартаментов «17/33 Петровский остров» – резиденции класса делюкс в живописной части Петровского острова на берегу Малой Невы. Стоимость пентхауса в этом проекте составляет 2,6 млрд рублей, что соответствует ценам на некоторые объекты в Москве.

Подход к ценообразованию пентхаусов отличается по сравнению с другими лотами в элитных новостройках. Благодаря расположению на верхних этажах они имеют панорамные виды на центр города, что существенно влияет на их стоимость. Кроме того, пентхаусы отличаются большей площадью балконов и террас, также часто их покупателям предоставляют личные входные группы и лифты.

К началу 2024 года в Москве средняя цена квадратного метра пентхаусов достигла 3 млн рублей. В аналогичные периоды последних трех лет она составляла 2,7 млн рублей (2023 год), 2,5 млн рублей (2022 год) и 1,8 млн рублей (2021 год). В настоящее время на рынке представлены объекты, стоимость которых начинается от нескольких сотен миллионов рублей, в среднем бюджет такого типа жилья составляет около 940 млн рублей.

Из-за высокой стоимости пентхаусов и ограниченного объема предложения на рынке, сделки с такими объектами недвижимости заключаются редко. Этот вид жилья пользуется большим спросом среди состоятельных людей старше 50 лет, которые рассматривают пентхаусы как привлекательную опцию для личного проживания и выгодных инвестиций, которые могут служить способом сохранения и приумножения капитала даже в периоды экономической нестабильности.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group: «Пентхаусы представляют собой уникальный продукт, поэтому их количество всегда ограничено, а высокая стоимость оправдана панорамными видами, просторными террасами и эксклюзивным дизайном. Часто пентхаусы продаются на последних этапах строительства, это связано с тем, что девелоперы изначально ставят на эти объекты высокие цены, а клиенты не хотят долго ждать, учитывая значительные вкладываемые в покупку средства. Имеет роль и эмоциональная составляющая мотивации: многие принимают решение, когда проект почти или полностью построен и можно оценить лот «вживую». В целом, спрос на такую недвижимость в Москве остается на высоком уровне среди покупателей, которые ищут эксклюзивное и престижное жилье».