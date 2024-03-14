Квартиру подарили учителю года в Иркутске

Лучших учителя и воспитателя 2024 года определили в Иркутске. Победителям подарили ценные призы. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«Лучшим учителем стала Марина Анисимова. Она преподает историю и обществознание в Центре образования № 47. Победительница получила сертификат на квартиру. Такой приз вручают в Иркутске уже третий год подряд по инициативе главы города», – говорится в сообщении.

Фото мэрии Иркутска

Званием лучшего воспитателя города удостоена педагог детского сада № 77 Анна Безсонова. Ей вручили сертификат на автомобиль.

Кроме того, впервые в столице Приангарья состоялся конкурс «Лидеры успеха» среди управленческих кадров. Здесь определили двоих победителей: ими стали директор школы № 43 Олеся Коваленко и заведующая детским садом № 77 Светлана Волкова. Чемпионкам подарили путевки в любой санаторий России от городской организации общероссийского профсоюза образования.