Жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн рублей

Братский районный суд вынес приговор троим местным жителям. Они признаны виновными в незаконной рубке леса. Подробности рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Установлено, что в 2021-2022 годах подсудимые, не имея разрешительных документов, выборочно вырубали деревья неподалеку от поселка Новодолоново. Заготовленная древесина одним из соучастников вывозилась на личном тракторе с прицепом.

«Противоправная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Мужчины признали вину в совершении незаконных рубок леса, один из них частично возместил ущерб», – говорится в сообщении.

Общий объем нелегально заготовленной древесины составил более 80 кубометров, в результате чего лесному фонду РФ причинен ущерб – 1,3 млн рублей.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, приговорив двоих из них к 3 и 4 годам принудительных работ, а их соучастника, возместившего ущерб, – к 1,5 года исправительных работ условно.

Также принято решение о конфискации в доход государства бензопилы и трактора с прицепом, а также об удовлетворении иска потерпевшей стороны о взыскании с осужденных оставшейся части ущерба.