Алкомаркеты будут превращаться в продуктовые магазины — эксперты

Алкомаркеты являются одними из самых востребованных арендаторов на рынке коммерческой недвижимости, отмечают эксперты новостного канала Commers_Estate. В марте 2024 года в Москве работало более 5,8 тыс. таких точек.

Анализ показала, что наиболее широко в столице представлена сеть Красное&Белое. Под этим брендом в столице работает 1721 точка. Таким образом, доля этого магазина в сегменте составляет 29,5% относительно общего числа алкомаркетов столицы. Также широко в столице представлены сети ВинЛаб (765), Ароматный мир (563) и Бристоль (554). Таким образом, на ТОП-4 сети в сегменте алкомаркетов приходится более 61% всех точек в столице.

– На сегодня алкомаркеты являются одними из самых востребованных арендаторов, ведь некоторые из них (Красное и Белое, Бристоль) не имеют жёстких требований к локации, так как сами являются трафикообразующим арендатором. Кроме того, арендная плата у алкомаркетов явно выше, чем могут предложить другие направления арендаторов, – отметили эксперты проекта Commers_Estate.

Единственным камнем преткновения для заключения договора аренды с алкомаркетом – являются их согласованные формы договоров аренды, где никаких изменений алкомаркеты не допускают и форма общения лишает собственника помещения не только права на равноправное общение, но и сильно ограничивает права собственника по договору аренды, заставляя его, согласиться ради выгоды на предложенные условия.

В основном алкомаркеты хотят открываться на первых линиях дорог (за исключением Красное и Белое и Бристоль), чтобы быть заметным не только для пешеходного трафика, но и для автомобильного. Площадь, согласно законодательству, должна быть не менее 60 кв.м, а само помещение удалено минимум на 100 метрах от поликлиник, детских садов и школ для получения алкогольной лицензии.

– Однако сейчас, после пандемии алкомаркеты все больше превращаются в магазины у дома, где помимо алкоголя и закуски можно купить, хлеб, молоко, сыр и другие продукты, а потому площадь, подходящая под магазин у дома, уже составляет от 100 до 200 кв.м в зависимости от локации и конкурентов, – подчеркивают эксперты.

Потенциал роста у алкомаркетов по-прежнему высок, учитывая повышение налогов на акцизные марки – люди ищут, где можно купить что-то дешевле, а потому ищут самые низовые по ценовому сегменту алкомаркеты. Кроме того, в старых московских домах отсутствуют нормальные коммерческие помещения для размещения магазина продуктов, что делает рынок алкомаркетов весьма востребованным.

– Тенденция к открытию новых алкомаркетов в качестве магазинов продуктов продолжится, не исключено, что матрица продуктов изменится в сторону увеличения линейки самих продуктов, а значит, и увеличения площади арендуемых помещений. Этот рынок ещё далёк от точки пика, – резюмируют аналитики.